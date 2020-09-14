Законопроект про екоконтроль відкриває надможливості контролерам, - нардеп

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Окрім цього законопроектом пропонується розширити сферу інтересів екоінспекції за межі природоохоронного контролю

Законопроект про екоконтроль дає надможливості екологічній інспекції та перспектива зловживань ними практично не викликає сумнівів.

Про це заявив народний депутат Сергій Магера в коментарі "Обозревателю".

Видання також зазначає, що депутати можуть перетворити екоінспекцію у контролюючого монстра з необмеженими можливостями для тиску на бізнес.

Зокрема, до такого результату може призвести прийняття зареєстрованого у Верховній Раді законопроекту "Про державний екологічний контроль" (№3091).

"Обозреватель" зазначає, що законопроект виводить екологічний контроль з-під дії закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", який регламентує перевірочну діяльність контролерів і фактично служить запобіжником від свавілля перевіряючих.

"Безумовно, потрібно переглядати екологічний контроль у бік зміцнення. Але неможливо виводити його з-під дії закону про державний контроль", - упевнений депутат Магера

Видання наголошує, що окрім цього законопроектом пропонується розширити сферу інтересів екоінспекції за межі природоохоронного контролю, що посилить тиск на бізнес.

Зокрема, інспекція отримає контрольні повноваження у транспортній сфері, сфері держекоконтролю і фактично перебере на себе частину повноважень "суміжників". Це означає, що компанії будуть перевірятися на предмет дотримання певних правил відразу двома держорганами.

Ще одним моментом, що викликає побоювання в законопроекті, є наділення екоінспекторів практично необмеженими повноваженнями, в тому числі щодо зупинення роботи підприємств. Наприклад, згідно із законопроектом, екологічний інспектор може заходити на підприємство без присутності представника підприємства, і навіть у неробочий час, а також зупиняти підприємства повністю або частково без рішення суду.

Нагадаємо, раніше президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що ухвалення законопроекту про державний екологічний контроль (№3091) і запровадження його норм призведе до зупинки вітчизняної промисловості.

Своєю чергою, в Українській асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції вважають, що законопроект про екологічний контроль (№3091) створює значні корупційні ризики і загрожує тиском на підприємців.