Законопроект об экоконтроле открывает сверхвозможности контролерам, - нардеп

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Кроме этого законопроектом предлагается расширить сферу интересов экоинспекции за пределы природоохранного контроля

Законопроект об экоконтроле дает сверхвозможности для экологической инспекции и перспектива злоупотреблений ими практически не вызывает сомнений.

Об этом заявил народный депутат Сергей Магера в комментарии "Обозревателю".

Издание также отмечает, что депутаты могут превратить экоинспекцию в контролирующего монстра с неограниченными возможностями для давления на бизнес.

В частности, к такому результату может привести принятие зарегистрированного в Верховной Раде законопроекта "О государственном экологическом контроле" (№3091).

"Обозреватель" отмечает, что законопроект выводит экологический контроль из-под действия закона "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", который регламентирует проверочную деятельность контролеров и фактически служит предохранителем от самоуправства проверяющих.

"Безусловно, нужно пересматривать экологический контроль в сторону укрепления. Но невозможно выводить его из-под действия закона о государственном контроле", - уверен депутат Магера.

Издание отмечает, что кроме этого законопроектом предлагается расширить сферу интересов экоинспекции за пределы природоохранного контроля, что усилит давление на бизнес.

В частности, инспекция получит контрольные полномочия в транспортной сфере, сфере госгеоконтроля и фактически переберет на себя часть полномочий "смежников". Это означает, что компании будут проверяться на предмет соблюдения определенных правил сразу двумя госорганами.

Еще одним моментом, вызывающим опасения в законопроекте, является наделение экоинспекторов практически неограниченными полномочиями, в том числе по остановке работы предприятий. Например, согласно законопроекту, экологический инспектор может заходить на предприятие без присутствия представителя предприятия и даже в нерабочее время, а также останавливать предприятия полностью или частично без решения суда.

Напомним, ранее президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что принятие законопроекта о государственном экологическом контроле (№3091) и внедрение его норм приведет к остановке отечественной промышленности.

В свою очередь, в Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции считают, что законопроект об экологическом контроле (№3091) создает значительные коррупционные риски и угрожает давлением на предпринимателей.