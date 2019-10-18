Законопроект про анбандлінг повинні ухвалити до 1 листопада

Верховна рада України повинна прийняти законопроект про анбандлінг до 1 листопада. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив Гончарук, законопроект не буде передбачати приватизацію чи оренду газотранспортної системи. При цьому він зазначив, що для ухвалення законопроекту до 1 листопада необхідно скоротити процедуру розгляду.

"Це не про приватизацію, концесію або оренду газотранспортної системи. Адже вона заборонена зараз законом про приватизацію. Але нам дуже важливо в найближчі 10 днів до 1 листопада отримати змінене законодавство, яке дозволить нам пройти сертифікацію нашого оператора до кінця року. Нам потрібно до 1 листопада мати проголосований цей закон до другого читання. Це означає, що нам потрібна скорочена процедура (розгляду - ред.)", - заявив Гончарук.

Крім того, голова Верховної Ради Дмитро Разумков доповнив, що газотранспортна система України також не буде передана в управління.

"Принциповим для нас є, що вона не продається, не віддається в приватизацію, концесію, оренду або управління", - підкреслив Разумков.

Гончарук пояснив, що Росія не хоче продовжити газовий контракт для тиску на Україну. Тому Україна повинна заручитися підтримкою європейських партнерів.

"Для цього ми повинні привести оператора до європейських правил і почати укладати угоду з РФ на європейських правилах. Це передбачає розподіл транспортування від видобутку і торгівлі. Нам важливо прийняти його в першому читанні для того, щоб їхати на переговори з РФ з сильною позицією", - додав прем'єр.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна рада прийняла за основу законопроект №2239-1 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу". Також депутати проголосували за скорочену процедуру підготовки документа до другого читання.

Раніше Комітет Верховної Ради з енергетики та ЖКП підтримав законопроект "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу".

Також РБК-Україна повідомляло, що в "Нафтогазі" попередили про наслідки зриву анбандлінгу, в результаті чого Росія може не підписати довгостроковий контракт на транзит газу в Європу.