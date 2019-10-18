Законопроект об анбандлинге должны принять до 1 ноября

Верховная рада Украины должна принять законопроект об анбандлинге до 1 ноября. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщил Гончарук, законопроект не будет предусматривать приватизацию или аренду газотранспортной системы. При этом он отметил, что для принятия законопроекта до 1 ноября необходимо сократить процедуру рассмотрения.

"Это не о приватизации, концессию или аренду газотранспортной системы. Ведь она запрещена сейчас законом о приватизации. Но нам очень важно в ближайшие 10 дней до 1 ноября получить измененное законодательство, которое позволит нам пройти сертификацию нашего оператора до конца года. Нам нужно до 1 ноября иметь проголосованным этот закон ко второму чтению. Это означает, что нам нужна сокращенная процедура (рассмотрения - ред.)", - заявил Гончарук.

Кроме того, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков дополнил, что газотранспортная система Украины также не будет передана в управление.

"Принципиальным для нас является, что она не продается, не предается в приватизацию, концессию, аренду или управление", - подчеркнул Разумков.

Гончарук пояснил, что Россия хочет не продлить газовый контракт для оказания давления на Украину. Поэтому Украина должна заручиться поддержкой европейских партнеров.

"Для этого мы должны привести оператора к европейским правилам и начать заключать соглашение с РФ на европейских правилах. Это предполагает распределение транспортировки от добычи от торговли. Нам важно принять его в первом чтении для того, чтобы ехать на переговоры с РФ с сильной позицией", - добавил премьер.

Напомним, 18 октября Верховная рада приняла за основу законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Также депутаты проголосовали за сокращенную процедуру подготовки документа ко второму чтению.

Ранее Комитет Верховной Рады по энергетике и ЖКУ поддержал законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа".

Также РБК-Украина сообщало, что в "Нафтогазе" предупредили о последствиях срыва анбандлинга, в результате чего Россия может не подписать долгосрочный контракт на транзит газа в Европу.