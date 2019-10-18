Рада схвалила закон про анбандлінг за основу

Відповідний законопроект №2239-1 ВР схвалила у першому читанні за основу

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №2239-1 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу", передає кореспондент РБК-Україна.

Проект закону підтримали 286 нардепів.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук обговорив з фракцією "Слуга народу" питання газотранспортної системи. Питання виникло щодо того, як сформульована в законі можливість управління цією ГТС. Це викликало досить гарячу дискусію.

Раніше Комітет Верховної Ради з енергетики та ЖКП підтримав законопроект "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу".

РБК-Україна писало, що глава "Нафтогазу" попередив про наслідки зриву анбандлінга. За його словами, якщо Україна не виконає норм Третього енергопакету ЄС, Росія може використовувати це як привід і не підписати довгостроковий контракт на транзит газу в Європу.