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Рада схвалила закон про анбандлінг за основу

Новини » Енергетика    18.10.2019 - 15:46
Рада схвалила закон про анбандлінг за основу

Відповідний законопроект №2239-1 ВР схвалила у першому читанні за основу

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №2239-1 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу", передає кореспондент РБК-Україна.

Проект закону підтримали 286 нардепів.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук обговорив з фракцією "Слуга народу" питання газотранспортної системи. Питання виникло щодо того, як сформульована в законі можливість управління цією ГТС. Це викликало досить гарячу дискусію.

Раніше Комітет Верховної Ради з енергетики та ЖКП підтримав законопроект "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу".

РБК-Україна писало, що глава "Нафтогазу" попередив про наслідки зриву анбандлінга. За його словами, якщо Україна не виконає норм Третього енергопакету ЄС, Росія може використовувати це як привід і не підписати довгостроковий контракт на транзит газу в Європу.

У "Слузі народу" пояснили необхідність прийняття законопроекту про анбандлінг Гончарук обговорив з фракцією "Слуга народу" анбандлінг "Нафтогазу"
Новини України ГТСАнбандлінг
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