Комітет ВР підтримав законопроект про завершення анбандлінгу "Нафтогазу"

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Після підтримки законопроекту Радою, українська ГТС залишиться у державній власності

У четвер, 17 жовтня, Комітет Верховної Ради з енергетики та ЖКП підтримав законопроект "Про внесення змін до деяких законів України у зв'зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва у Facebook.

Як заявив Коболєв, прийняття законопроекту необхідно для своєчасного завершення анбандлінгу "Нафтогазу" і виділення незалежного оператора української газотранспортної системи.

"Після ухвалення законопроекту №2239-1 газотранспортна система України буде збережена у державній власності, а НКРЭКУ - отримає розширені повноваження для моніторингу і контролю незалежного оператора ГТС", - заявив Коболєв.

Раніше глава "Нафтогазу" попередив про наслідки зриву анбандлінгу, який повинен состятся до початку 2020 року. За його словами, якщо Україна не виконає норм Третього енергопакету ЄС, Росія може використовувати це як привід і не підписати довгостроковий контракт на транзит газу в Європу.

Нагадаємо, російський "Газпром" запропонував Україні короткостроковий контракт, якщо Україна не встигне завершити процедуру анбандлінгу.

Також РБК-Україна повідомляло, що Україна повністю забезпечена газом на зиму. На початок опалювального сезону рівень газу в сховищах досягне 21 млрд кубометрів.