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Законопроект №1210 повинен бути оновлений наполовину, - глава комітету

Новини » Економіка    04.10.2019 - 13:53
Законопроект №1210 повинен бути оновлений наполовину, - глава комітету
Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)

Законопроект повинен бути оновлений наполовину

Нововведення в скандальному законопроекті №1210 є набагато суворішими, ніж мають бути. Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев, передають ЗМІ.

"Ми згодні з бізнесом і з експертами – приблизно наполовину законопроект повинен бути оновлений у частині запропонованих норм", – сказав він.

За словами Гетманцева, законопроект буде суттєво відкоригований, починаючи від ставок рентних платежів на видобуток залізної руди і закінчуючи BEPS.

Крім того, як нагадав представник "Слуги народу", до другого читання в законопроект буде внесено поправку щодо підвищення рентних платежів на видобуток марганцевих руд.

"Якщо ми сьогодні приймемо законопроект, то у нас буде два тижні на внесення правок, а потім ще час на їх обговорення", – сказав він.

Як повідомлялося, законопроектом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ – сьогодні це 33%. Також пропонується в якості бази для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) із вмістом Fe62-68% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

Нагадаємо, керівник практики податкових та юридичних послуг PwC Україна В'ячеслав Власов заявив, що екстремальне зростання податкового навантаження на залізорудні компанії, пов'язані галузі та надходження від їх діяльності буде мати негативний ефект у разі прийняття податкового законопроекту №1201.

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