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Законодатели США требуют, чтобы разведка оценила риски в случае прекращения помощи Украине

Четверг 12 декабря 2024 05:27
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Законодатели США требуют, чтобы разведка оценила риски в случае прекращения помощи Украине Фото: разведке США поручили оценить последствия возможной остановки помощи Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Американские законодатели хотят, чтобы руководители ключевых разведывательных служб страны оценили риски безопасности США в случае, если Вашингтон перестанет оказывать Киеву помощь, а РФ выиграет войну против Украины. Отчет, возможно, будет иметь секретное приложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую газету The Hill.

Законодатели в США хотят, чтобы положение было добавлено в Закон о разрешении на национальную оборону для голосования в Палате.

Американские законодатели поручили Директору национальной разведки, Директору Разведывательного управления Минобороны и Директору Главного разведывательного управления представить доклад с оценкой хода войны РФ против Украины в контексте возможных последствий для США в тех или иных случаях.

Документ дали название "Оценка вероятного протекания войны в Украине".

Как пишет американская газета, детали отчета должны включать в себя влияние способности украинских военных защищаться от российской агрессии, если Штаты продолжат или прекратят оборонную и экономическую поддержку, и если США сохранят или отзовут разрешение на использование предоставленных ракет большой дальности для ударов вглубь территории РФ.

Законодатели в США также хотят, чтобы руководители разведслужб оценили влияние возможного поражения Украины в войне на интересы национальной безопасности Штатов, включая потенциальную дальнейшую агрессию со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

"Отчет должен быть подан в несекретной форме, но может иметь секретное приложение и направлен в комитеты по разведке Палаты представителей и Сената, а также в коллегию по вопросам Вооруженных сил, иностранных дел и внешних отношений и ассигнований", - говорится в публикации The Hill.

Законодатели призывают подать отчет в течение 90 дней после подписания Закона о разрешении на национальную оборону (NDAA).

Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украине, "вероятно", следует готовиться к уменьшению военной помощи со стороны Штатов, когда он вступит в должность.

К слову, ранее в декабре министр финансов Сергей Марченко рассказал о том, сколько Украина выстоит в войне с Россией без помощи США. Чиновник отметил, что Украина обеспечена средствами для ведения войны, по меньшей мере, в течение первой половины 2025 года. За это время необходимо договориться о продлении помощи со стороны Штатов.

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