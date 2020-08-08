Законних підстав не призначати місцеві вибори у Луганській області немає, - КВУ

На сьогодні відсутні правові підстави для того, щоб не призначати будь-які перші чи чергові вибори у Луганській області.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Луганського обласного відділення "Комітету виборців України" Олексій Свєтіков.

"У 2015 році дійсно в деяких населених пунктах, розташованих вздовж лінії розмежування, місцеві вибори не призначалися і не проводилися, правовою підставою для цього була частина п’ята розділу XV Закону України "Про місцеві вибори". Проте цей закон втратив чинність, а Виборчий кодекс Україні подібної норми, що передбачає не проведення виборів з мотивів можливої їх небезпеки, не містить. Не містять таку норму й інші закони України, у тому числі закон "Про де окупацію", - зазначає Свєтіков.

Експерт наголошує, що активне та пасивне виборче право – одне з прав, гарантованих Конституцією України, і лише Конституцією та законами України можливе обмеження цих прав.

"Тож ЦВК немає законних підстав для не призначення перших виборів місцевих рад, що створюються на територіях, що знаходяться біля лінії розмежування", - додає він.

Крім того, за його словами, на усіх виборчих дільницях, розташованих на підконтрольній території, минулого року тричі проводилося голосування - 2 рази під час виборів президента України та 1 раз під час виборів народних депутатів.

"Ексцесів в Луганській області не було, тож дивною виглядає "турбота"про безпеку під час місцевих виборів. Турбота про безпеку була виправданою під час місцевих виборів 2015 року, проте зараз мета людей, які хочуть не проводити вибори, наприклад, у Сєвєродонецьку, яких знаходиться за 30 км від лінії розмежування, й жодного разу за час війни не піддавався обстрілам, здається лицемірством", - вважає Свєтіков.

Експерт також порадив уважно подивитися на пункти першій та п’ятий постанови Верховної ради від 15.07.2020 року №795 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році".

"Відповідно до цієї постанови ВР у випадку, якщо десь не будуть призначені перші вибори, то там мають проводитись чергові місцеві вибори. Якщо, звичайно, ЦВК буде керуватися законами та постановами Верховної ради, а не створювати свої закони для себе", - констатують в КВУ.

Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Шахов заявив, що спроба скасувати вибори у Луганській області має прямі ознаки спроби узурпації влади, а це кримінальний злочин.

Як відомо, раніше голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив ЦВК, що у прифронтових населених пунктах Луганської області не можна проводити вибори з міркувань національної безпеки.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.