Законных оснований не назначать местные выборы в Луганской области нет, - КИУ

На сегодня отсутствуют правовые основания для того, чтобы не назначать любые первые или очередные выборы в Луганской области.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил председатель Луганского областного отделения "Комитета избирателей Украины" Алексей Светиков.

"В 2015 году действительно в некоторых населенных пунктах, расположенных вдоль линии разграничения, местные выборы не назначались и не проводились, основанием для этого была часть пятая раздела XV Закона Украины "О местных выборах". Однако этот закон утратил силу, а Избирательный кодекс Украины подобной нормы, предусматривающей не проведение выборов по мотивам возможной их опасности, не содержит. Не содержат такую ​​норму и другие законы Украины, в том числе закон "О деоккупации", - отмечает Светиков.

Эксперт отмечает, что активное и пассивное избирательное право - одно из прав, гарантированных Конституцией Украины, и только Конституцией и законами Украины возможно ограничение этих прав.

"Поэтому у ЦИК нет законных оснований для не назначения первых выборов местных советов, создаваемых на территориях, находящихся у линии разграничения", - добавляет он.

Кроме того, по его словам, на всех избирательных участках, расположенных на подконтрольной территории, в прошлом году трижды проводилось голосование - 2 раза во время выборов президента Украины и 1 раз во время выборов народных депутатов.

"Эксцессов в Луганской области не было, поэтому странной выглядит "забота" о безопасности во время местных выборов. Забота о безопасности была оправданной во время местных выборов 2015 года, однако сейчас цель людей, которые хотят не проводить выборы, например, в Северодонецке, который находится в 30 км от линии разграничения, и ни разу за время войны не подвергался обстрелам, кажется лицемерием", - считает Светиков.

Эксперт также посоветовал внимательно посмотреть на пункты первый и пятый постановления Верховной рады от 15.07.2020 года №795 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году".

"В соответствии с этим постановлением ВР в случае, если где-то не будут назначены первые выборы, то там должны проводиться очередные местные выборы. Если, конечно, ЦИК будет руководствоваться законами и постановлениями Верховной рады, а не создавать свои законы для себя", - констатируют в КИУ.

Напомним, ранее народный депутат Сергей Шахов заявил, что попытка отменить выборы в Луганской области имеет прямые признаки попытки узурпации власти, а это уголовное преступление.

Как известно, ранее глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил ЦИК, что в прифронтовых населенных пунктах Луганской области нельзя проводить выборы по соображениям национальной безопасности.

Как писало РБК-Украина, Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года.