Чи закінчиться карантин 24 квітня: що відомо

Карантин Україні за коронавіруса офіційно оголошено до 24 квітня. У той же час, пік захворюваності в Україні очікується в проміжку від 15 до 25 квітня. У Кабміні обіцяють послабити карантин у разі зниження динаміки інфікування через три тижні. Докладніше про те, коли в Україні може закінчиться карантин - у матеріалі РБК-Україна.

Коли в Україні послаблять карантинні обмеження

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в разі зниження динаміки захворюваності коронавірусом в Україні через три тижні карантин може бути ослаблений. За його словами, відповідний процес пройде у кілька етапів:

люди працездатного віку зможуть вийти на роботу;

рух громадського транспорту буде частково відновлено.

У той же час, небезпека поширення Covid-19 на той момент не зникне, тому:

як і раніше буде діяти заборона на прогулянки, на масові заходи та інші розваги;

збережеться обов'язок носить маски в громадських місцях;

будуть діяти інші обмеження у зв'язку з карантином.

Крім того, на людей пенсійного віку, а також школярів і студентів можливе послаблення обмежувальних заходів поширюватися не буде. Вони повинні будуть продовжувати дотримуватися карантин.

Посилення карантину з 6 квітня

Для запобігання поширення коронавіруса в Україні Кабінет міністрів в черговий раз вводить низку додаткових обмежень. Таким чином, з 6 квітня забороняється:

знаходиться без маски в громадських місцях;

переміщатися групою більше двох осіб (виняток - супровід дітей або службова необхідність);

в громадських місцях дітям до 14 років без дорослих;

відвідувати дитячі та спортивні майданчики;

відвідувати лісопосадки, зони відпочинку і парки (виняток - вигул собак однією людиною);

знаходиться на вулиці без документом, подтверрждающих особистість

Пік захворюваності в Україні

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про те, що із-за недотримання карантинних обмежень пік захворюваності в Україні може бути 14-15 квітня.

"Це може призвести до фіксації масових важких випадків і до великої кількості летальних випадків", - зазначив він.

Крім того, раніше в МВС прогнозували пік захворюваності Covid-19 у проміжку між 14 і 25 квітня. За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, ці дати були розраховані в ході порівняння динаміки інфікування в Україні та Іспанії.

“28 лютого в Іспанії було виявлено лише 33 інфікованих. А все через 21 день серед інфікованих було вже 25 496 жертв вірусу. Ми очікуємо пік епідемії приблизно на дати 15-25 квітня", - написав він.

Можливе продовження карантину в Україні

Раніше в МВС також говорили про можливе продовження карантину до 15 травня. Як писав у своєму Facebook Антон Геращенко, такі заходи можуть бути прийняті за прогнозованого на кінець квітня піку захворюваності.

"Головна, а по суті, єдина задача карантину - це зупинити розкручування епідемії в геометричній прогресії, коли кожен заражений, перед встановленням діагнозу встигав заразити інших 3-4 людини. Епідемія зупиняється лише тоді, коли інфікований, до моменту виявлення у нього захворювання, за статистикою, встигає заразити менше однієї людини", - заявив він.