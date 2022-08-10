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Чи закінчиться активна фаза війни до кінця року: відповідь генерала

Фото: активна фаза війни в Україні може закінчитися до кінця року (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Активна фаза війни в Україні може закінчитися до кінця цього року. При цьому українські військові можуть звільнити Херсон.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генерал-майор Дмитро Марченко.

"Херсон - 100%. Тобто визволення Херсона і закінчення активної фази ведення війни, а потім уже будуть відбуватися якісь більш локальні військові дії. Але до кінця року ми маємо закінчити основну фазу цієї війни", - сказав він.

Варто зазначити, що Марченко не назвав точних термінів деокупації Херсона, але впевнений, що це буде швидкий процес.

Крім того, генерал-майор вважає, що окупанти не зможуть провести "референдум" у Херсоні та області, який вони запланували на вересень.

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