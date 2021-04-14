Закон про захист українців від свавілля колекторів набрав чинності, але не остаточно

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення, проте в дію його введуть лише через три місяці після публікації.

У законі прописане створення публічного Реєстру колекторських компаній. Його буде вести Національний банк. Всі колекторські компанії повинні будуть в ньому зареєструватися.

Нацрегулятор буде здійснювати нагляд за колекторами і їх поведінкою щодо боржників. Він також розглядатиме звернення громадян.

Банки й фінансові компанії, відповідно до документа, повинні будуть повідомляти клієнтам про залучення колекторів при прострочці платежів. Це повинно відбуватися ще на етапі підписання договору про надання кредитних коштів.

Крім того, кредитора зобов'язують публікувати інформацію про колекторську компанію на своєму сайті.

Колекторам заборонено:

дзвонити боржникові з 20:00 до 8:00 годин ранку,

взаємодіяти (дзвонити, відправляти повідомлення, приходити додому) більше одного разу на день,

загрожувати, шантажувати, вводити в оману,

повідомляти про борг третім особам.

При цьому колектор зобов'язаний назвати своє ім'я, назву компанії, підставу дзвінка і розмір боргу. А на вимогу споживача фінпослуг - надавати документи підтвердження протягом 5 днів.

За порушення заборон колекторам загрожує штраф від 52 тисяч до 102 тисяч грн і виключення з Реєстру колекторських компаній.