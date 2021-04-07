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Зеленський підписав закон про захист українців від свавілля колекторів

Новость на русском → Україна, Середа 07 квітня 2021 15:52
Зеленський підписав закон про захист українців від свавілля колекторів Фото: колекторам заборонили погрожувати позичальникам (ro.com.pl)
Автор: Андрій Василюк

Закон №4241 про захист українців від свавілля колекторів, який Верховна рада України ухвалила 19 березня, підписано президентом Володимиром Зеленським. Погрози на адресу позичальників відтепер під забороною

Про це у своєму Telegram повідомила нардеп від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

"Мій Закон про врегулювання простроченої заборгованості 4241 (так званий "колекторський закон") щойно підписано Президентом! Відтепер жодні погрози, неетична поведінка, порноколажі, кількагодинний автододзвін, взаємодія з третіми особами без їхньої згоди - заборонено!", - написала нардеп.

Нагадаємо, згідно з законом, буде створено публічний Реєстр колекторських компаній. Його буде вести Національний банк. Усі колекторські компанії повинні будуть у ньому зареєструватися.

Нацбанк буде здійснювати нагляд за колекторами і їхньою поведінкою щодо боржників. Він також розглядатиме звернення громадян.

Банки й фінансові компанії, як каже закон, повинні будуть повідомляти клієнтів про залучення колекторів при прострочці платежів. Це повинно відбуватися ще на етапі підписання договору про надання кредитних коштів.

Кредитора зобов'язують публікувати інформацію про колекторську компанію на своєму сайті.

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