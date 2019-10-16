Президент підписав закон про захист споживачів фінпослуг

Фото: каса в банку (Віталій Носач, РБК-Україна)

НБУ отримав повноваження із захисту прав споживачів

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня підписав закон про захист прав споживачів фінансових послуг". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Як зазначили в прес-службі Національного банку України, згідно із законом фінансові установи розкриватимуть повну інформацію про вартість послуг у рекламі та на сайтах.

"Українцям стане легше приймати правильні фінансові рішення. І вони будуть захищені від нав’язування непотрібних послуг, адже розумітимуть, які саме послуги включаються у повну вартість", - йдеться в повідомленні.

Закон також передбачає нові штрафи для установ, які порушуватимуть права споживачів. Найбільша санкція - за збільшення процентної ставки в односторонньому порядку та без попередження споживача. За кожен випадок такого порушення установа повинна буде сплатити від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 13600 грн), повідомили в НБУ.

Також законом передбачені санкції, якщо установа не надала споживачеві повну інформацію про фінансову послугу, не надала примірник договору, уклала договір не в письмовій формі, або не повідомлення про відсуплення зобов’язання за договором.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила закон про захист прав споживачів фінансових послуг (проект №1085-1) 20 вересня 2019 року. Закон набирає чинності через три місяці після підписання президентом.

Як писало РБК-Україна, даним законом передбачається, що Національний банк України (НБУ) отримав повноваження щодо захисту прав споживачів фінансових послуг. У НБУ підкреслювали, що протягом останніх восьми років захистом прав споживачів фінансових послуг в Україні не займався жоден з держорганів.