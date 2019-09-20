Рада схвалила закон про захист споживачів фінпослуг

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи підтримали альтернативний проект до закону, який Зеленський визначив як невідкладний

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №1085-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг". За документ проголосували 309 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Документом передбачається усунення прогалин та неузгодженостей у діючій системі нормативно-правового забезпечення захисту прав споживачів фінпослуг, в тому числі в законі "Про споживче кредитування".

Очікується, що закон дозволить зміцнити довіру споживачів фінпослуг до фінансового сектору, створити механізми захисту їх прав та інтересів, забезпечити кращу поінформованість споживачів про фінансові послуги, які їм пропонуються і надаються.

У документі прописано доповнення відповідних законодавчих актів нормами, які надають органам, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, чіткий перелік повноважень для реалізації завдання захисту прав споживачів фінансових послуг.

Такими органами є Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Документ надає уповноваженим органам право застосовувати до фінансових установ та інших суб'єктів господарювання, які надають фінансові послуги, заходи впливу і накладати на посадових осіб юридичної особи або фізичних осіб-підприємців, які надають фінпослуги, адміністративні стягнення.

Також вносяться зміни в закон "Про споживче кредитування", якими передбачається розширити поняття загальних витрат за споживчим кредитом.

Крім того, уточнюються норми закону про укладення договору про споживчий кредит у вигляді електронного документа і використання електронного підпису до і під час підписання такого договору, а також у разі внесення змін до нього.

Проект вводить єдині вимоги до реклами послуг (положення закону "Про рекламу" щодо реклами у сфері фінансових послуг пропонується викласти в новій редакції), договорів про надання фінпослуг, по розкриттю інформації банками та небанківськими фінансовими установами та однакову відповідальність за порушення прав споживачів фінансових послуг . Це дозволить споживачам краще порівнювати різні фінансові продукти, а також створить однакові конкурентні умови для самих фінансових установ.

Нагадаємо, Рада прийняла законопроект №1085-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг" у першому читанні 11 вересня. За документ тоді теж проголосували 309 нардепів.

Як писало РБК-Україна, Рада 12 вересня схвалила за основу і в цілому законопроект про "спліт" - №1069-2 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг".