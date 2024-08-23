Закон о запрете РПЦ в Украине отправили на подпись Зеленскому

Что предшествовало

Напомним, 20 августа ВР во втором чтении приняла законопроект, которым предлагалось запретить в Украине РПЦ и связанные с ней организации. За такую инициативу проголосовали 265 нардепов.

Это, как отмечал глава комитета по гуманитарной и информационной политике Рады Никита Потураев, необходимо для эффективной борьбы с российской пропагандой, которую она распространяет через церковь.

Потураев также уточнял, что принятие такого закона не означает, что в Украине автоматически запретят Украинскую православную церковь, поскольку она заявляет о разрыве связей с РПЦ.

В то же время глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент в комментарии РБК-Украина заверял, что закон не соответствует Конституции и документ якобы открывает перспективы дискриминации верующих.

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