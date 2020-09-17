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Закон України повинні поважати всі, незалежно від віросповідання, - Кулеба

Четвер 17 вересня 2020 18:59
Закон України повинні поважати всі, незалежно від віросповідання, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував ситуацію з хасидами-поломниками, яка відбулася на українсько-білоруському кордоні. За його словами, законодавство України повинні поважати всі, не залежно від громадянства, віросповідання або приналежності до тої чи іншої культурної течії.

Про це Кулеба повідомив під час брифінгу.

За його словами, кризова ситуація була створена не на всій українсько-білоруському кордоні, а тільки у пункті пропуску "Нові Яриловичі".

"Коли ми подивилися на всю карту наших пунктів пропуску з Білоруссю, то ні в одному іншому пункті такій кризовій ситуації не було. Більш того, деякі іноземні громадяни прибували на кордон, бачили, що не можуть в'їхати в Україну, розверталися і їхали назад. Все було спокійно і цивілізовано", - заявив він.

При цьому міністр зазначив, що за даної ситуації ведуться переговори з Білоруссю та Ізраїлем.

"Я за всіма дипломатичними каналами дав доручення працювати для того, щоб мінімізувати будь-які непорозуміння з цього питання", - заявив він.

Нагадаємо, 16 вересня Кабмін закрив пункт пропуску "Нові Яриловичі" у зв'язку з напругою на кордоні з Білоруссю.

При цьому в Офісі президента звинуватили Білорусь у розпалюванні конфлікту з хасидами на кордоні.

За словами заступника міністра внутрішніх Антона Геращенка, хасидів ввели в оману з метою заробити. Їм нібито пообіцяли, що вони зможуть потрапити в Україну через білоруський кордон.

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Новини України Політика Дмитро Кулебакордонхасиды
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