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У Раді презентували закон про добровольчі сили оборони

Новини » Політика     21.05.2020 - 10:33
У Раді презентували закон про добровольчі сили оборони
Фото: засідання комітету з нацбезпеки (rada.gov.ua)

Презентація відбулася на засіданні комітету з питань нацбезпеки

На засіданні комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відбулася презентація законопроекту про територіальну оборону України та про добровольчі сили оборони України. У засіданні комітету взяли участь замглави Міноборони та замсекретаря РНБО.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

"Відповідно до порядку денного засідання було презентовано проект закону про територіальну оборону України та проект закону про добровольчі сили оборони України", - вказано у повідомленні.

Так, засідання відбулося 20 травня. У ньому взяли участь заступник міністра оборони Олександр Поліщук, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос, замглави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко та представник Офісу президента Петро Ярошенко.

Крім того, нардепи розпочали розгляд пропозицій президента України до закону "Про визнання таким, що втратив чинність, ЗУ "Про Стройовий статут Збройних сил України".

Нагадаємо, наприкінці грудня перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Михайло Коваль анонсував зміни у територіальній обороні, які дозволять залучити всі верстви населення.

Як писало РБК-Україна, раніше Коваль був призначений відповідальним за територіальну оборону України.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна РадаСлужба безпеки УкраїниМіністерство оборони України
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