ua en ru
Вт, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Закон о санкциях против России дошел до Палаты представителей США: что дальше

07:33 11.08.2026 Вт
3 мин
Сенат уже поддержал документ 86 голосами "за" - теперь очередь за нижней палатой
aimg Екатерина Коваль
Закон о санкциях против России дошел до Палаты представителей США: что дальше Фото: президент Украины Владимир Зеленский благодарил сенаторов за принятие законопроекта (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Двухпартийный законопроект о санкциях против России и Ирана, ранее почти единогласно поддержавший Сенат США, внесли в Палату представителей. Документ предусматривает пошлины до 500% на товары из России и удар по банкам и теневому флоту Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз конгрессмена Брайана Фитцпатрик.

Почему важно, что закон дошел именно до Палаты представителей и что будет дальше

Конгресс США состоит из двух палат - Сената и Палаты представителей, и чтобы законопроект стал законом, его должна в одинаковом виде принять каждая из них. Сенат уже проголосовал за документ в начале августа - 86 голосов "за" против 11 "против", это фактически единодушная двухпартийная поддержка. Но это лишь половина пути: без голосования в Палате представителей закон не вступит в силу, и именно туда его только внесли.

Текст, внесенный в нижнюю палату, полностью идентичен тому, что уже прошел Сенат - это важно, потому что если палаты принимают разные версии документа, их приходится дополнительно согласовывать, что затягивает процесс. Идентичный текст означает: как только Палата представителей проголосует за документ, он сразу может пойти на подпись президенту Дональду Трампу, без дополнительных согласований.

Дату голосования пока официально не называли, но ввиду широкой двухпартийной поддержки - среди соавторов более 15 конгрессменов от обеих партий - шансы на принятие оценивают как высокие.

После подписи президента санкции вступят в силу, а снять их можно будет только при условии, что Россия подпишет мирное соглашение, приемлемое для украинского правительства, и полностью прекратит боевые действия и попытки свергнуть или взорвать украинские власти - такое условие прямо прописано в самом законопроекте.

Кто внес законопроект

Документ под названием "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026" в Палату представителей внес конгрессмен Брайан Фитцпатрик, сопредседатель Украинского кокуса Конгресса. Среди соавторов - влиятельные республиканцы и демократы, в том числе глава эмерит Комитета по международным делам Майкл Маккол, лидер демократического меньшинства Стени Гойер и глава Комитета по вооруженным силам Майк Роджерс.

Что конкретно предполагает документ

Законопроект вводит санкции против крупнейших российских банков, запрещает новые американские инвестиции в Россию и покупку российского госдолга, а также бьет по "теневому флоту", перевозящему нефть в обход санкций. Отдельно документ позволяет ввести пошлины до 500% на товары из России и до 100% - на товары из стран, наиболее покупающих российскую нефть или газ или помогающих обходить санкции. Также продолжается действие Закона о санкциях против Ирана до 2031 года.

О самом законопроекте РБК-Украина уже писало 7 августа, когда Сенат одобрил "адские санкции" против России и Ирана - именно тогда документ и направили в Палату представителей. По данным источников, США также готовят еще один пакет жестких санкций, который могут ввести уже в сентябре 2026 года - в украинских властях считают, что эти ограничения могут оказаться строже действующих санкций Евросоюза.

Давление на Россию в это время усиливает и Европа. После активизации российских атак против Украины Евросоюз расширил санкционный список, добавив к нему еще пять человек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Конгресс США
Новости
Летели "Цирконы", баллистика и дроны: сколько целей обезвредила ПВО во время ночной атаки РФ
Летели "Цирконы", баллистика и дроны: сколько целей обезвредила ПВО во время ночной атаки РФ
Аналитика
"Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов