Закон про протидію домашньому насильству сьогодні набув чинності

Ілюстративне фото (consulter-psychologue.com)

Норма цього закону про обтяжуючі обставини домашнього насильства вже вступила в дію з 11 січня 2018 року

Закон "Про запобігання та протидію домашньому насильству" сьогодні, 11 січня, набув чинності. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на норми закону.

Зокрема, даний закон Верховна рада прийняла на початку грудня 2017 року. Норма документа про обтяжуючі обставини вже набула чинності з 11 січня 2018 року.

Однак переважна більшість норм закону набула чинності з 11 січня 2019 року - через рік після публікації у виданні "Голос України".

Норми закону

Покарання за вчинення домашнього насильства в судовому порядку вводиться у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин або арешт на строк до 6 місяців. Також передбачається і обмеження свободи на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до двох років.

При цьому будуть діяти заборони дзвінків, листування з потерпілою особою, наближення на певну відстань.

Відзначимо, що в разі виявлення фактів домашнього насильства відповідні органи (правоохоронні, управління соцзахисту населення, центри сім'ї і молоді, служби у справах дітей) повинні пропонувати потерпілим звертатися у спеціалізовані центри.

Підкреслимо, законом піддаються істотній редакції статті, які передбачають відповідальність за злочини проти статевої свободи та недоторканості. Так, одне з нововведень закону - зменшення мінімального строку кримінальної відповідальності за зґвалтування неповнолітніх.

Зокрема, попередня редакція ст. 152 Кримінального кодексу встановлювала покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років, а за новим законом санкція буде від 8 до 15 років.

Відповідальність за примус до шлюбу

Встановлюється кримінальна відповідальність за примус до шлюбу. Тепер примус до вступу у шлюб; до продовження примусово укладеного шлюбу; до вступу у співмешкання без укладення шлюбу; до продовження такого співмешкання; примус до переїзду в іншу країну з однією з вищезазначених цілей караються арештом на строк до 6 місяців або обмеженням або позбавленням волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, 7 грудня 2017 року Верховна рада схвалила законопроект №5294 "Про запобігання та протидію домашньому насильству". Закон підтримали 237 народних депутатів.

РБК-Україна після прийняття закону повідомляло, що в Україні будуть створені служби, призначені виключно для людей, які постраждали від домашнього насильства.

Додамо, в першому читанні закон був прийнятий у листопаді 2016 року.