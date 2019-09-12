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Рада схвалила закон для попередження руйнування доріг

Новини » Політика    12.09.2019 - 11:31
Рада схвалила закон для попередження руйнування доріг
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект закону підтримали 329 нардепів

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №1063 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду", передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект спочатку за основу підтримали 337 нардепів. Потім надійшла пропозиція проголосувати в цілому, яку підтримали 329 парламентарів.

Так, з метою попередження передчасного руйнування автодоріг перевантаженими транспортними засобами, забезпечення цільового використання адміністративно-господарських та адміністративних штрафів за порушення законодавства про автотранспорт, пропонується такі штрафи включити до джерел формування Державного дорожнього фонду України, який створений у складі спеціального фонду державного бюджету.

Нагадаємо, Рада 11 вересня прийняла законопроект №1047 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю", визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний. Спочатку нардепи схвалили документ за основу 323-ма голосами. Однак потім його прийняли в цілому, це підтримав 331 парламентар.

Як писало РБК-Україна раніше, у квітні комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував ВР 8 скликання прийняти закон для збільшення штрафів за руйнування доріг, а саме за порушення перевезень небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів.

Крім того, парламенту попереднього скликання також рекомендували прийняти закон для протидії перевантаженню доріг автомобілями.

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