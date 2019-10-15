Закон про скасування ПДВ на внутрішні авіарейси розглянуть до кінця року

Верховна рада планує розглянути законопроект про ліквідацію нарахування ПДВ на внутрішні авіаперевезення до кінця року. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив міністр, уряд розраховує, що законопроект буде прийнятий парламентом до кінця року.

"Ми запропонували прибрати ПДВ виключно для внутрішніх авіаперевезень. Тим більше, що це дивно виглядає, коли на міжнародних авіаперевезеннях ПДВ немає, а на внутрішніх нараховується. Ми розраховуємо на те, що до кінця року цей законопроект буде розглянутий у Верховній Раді і очікуємо підтримку парламентаріїв, щоб проголосували за це", - заявив Криклій

За його словами, зараз авіаперевезення є найдорожчими в Україні.

"Є й інші проблеми в авіаперевезеннях, які ми теж будемо вирішувати. Але це не ПДВ", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший європейський лоукостер Ryanair запустить 42 нових маршруту з України. За словами комерційного директора компанії Девіда О'Брайана, нові маршрути запустять влітку 2020 року.

Також повідомлялося, що Ryanair запустить лоукост маршрут з Херсона у Краків. Старт рейсів запланований на 21 грудня. Він буде здійснюватися двічі на тиждень.