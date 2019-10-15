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З України відкриють нове лоукост напрям до Польщі

Новини » Суспільство    15.10.2019 - 11:58
З України відкриють нове лоукост напрям до Польщі
Фото: Владислав Криклій (hsc.gov.ua)

Ryanair відкриє новий рейс Херсон-Краків з 21 грудня

В Україні лоукост-компанія Ryanair відкриє новий рейс Херсон-Краків. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами міністра, уряд України домовився про відкриття нового лоукост-напрямки авіаперевезень з регіонального аеропорту Херсона. Рейс Херсон-Краків стартує з 21 грудня.

"Серед сюрпризів. З Ryanair буквально на зустрічі, була досягнута домовленість про те, що відкриють новий напрям регіонального аеропорту Херсон. Це буде рейс за напрямком "Херсон-Краків". Він буде двічі на тиждень, починаючи з 21 грудня 2019", - заявив Криклій.

Нагадаємо, лоукостер Wizz Air в 2020 році збільшить на 650 кількість українських рейсів в наступному літньому сезоні 2020 року. Також Wizz Air запустить нові рейси з Будапешта у Львів і Харків. Початок польотів за маршрутом Львів - Будапешт запланований з 3 червня і Харків - Будапешт - з 1 червня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що українська лоукостер SkyUp запускає нові рейси з Харкова, Львова і Запоріжжя в Шарджі (ОАЕ). Рейси Харків-Шарджа стартують з 25 жовтня, зі Львова - з 26 жовтня, із Запоріжжя з 27 жовтня.

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