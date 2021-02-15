ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Слуга народу" ще не визначилася з позицією щодо закону про обіг зброї

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 лютого 2021 12:41
"Слуга народу" ще не визначилася з позицією щодо закону про обіг зброї Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція ще не визначилася з позицією щодо законопроекту про обіг зброї. Йдеться про проект №4335.

Про це він розповів у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Щодо законопроекту про обіг зброї немає ще такої чіткої позиції (у фракції, - ред.). Ми ще будемо з нею визначатися", - сказав парламентар.

Нагадаємо, раніше глава комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський заявив, що в разі прийняття закону про обіг зброї українцям не дозволять носити її з собою.

Нардеп пояснював, що цей проект дозволяє придбати зброю у власність, але для зберігання вдома в спеціально обладнаному місці. Для початку потрібно пройти відповідне навчання.

Як писало РБК-Україна, раніше в Міністерстві внутрішніх справ України висловили думку, що не можна допускати перебування озброєних цивільних на вулицях. Пістолети можна буде використовувати тільки для захисту житла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство зброя Верховна Рада Слуга народа Олександр Корнієнко
NEWS
Карантин в Україні можуть продовжити до 30 квітня
Карантин в Україні можуть продовжити до 30 квітня
DAILY
Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу