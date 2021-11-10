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"Спосіб звести рахунки": Atlantic Council розкритикувала закон про олігархів

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Київ, Середа 10 листопада 2021 16:52
"Спосіб звести рахунки": Atlantic Council розкритикувала закон про олігархів Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Atlantic Council розкритикувала український закон про олігархів, закликавши ЄС та США уважно стежити за його імплементацією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву організації.

"Критерії визначення того, хто кваліфікується як олігарх, або суб'єктивні, або відкриті для маніпуляцій... Він виглядає як механізм виконавчої влади, націлений насамперед на зведення рахунків із обраними суперниками, особливо з колишнім президентом України Петром Порошенком", - стверджують в Atlantic Council.

На думку аналітиків Atlantic Council, західні партнери України не можуть дозволити собі залишатися байдужими до недоліків стратегії деолігархізації влади.

"США та ЄС повинні стежити за реалізацією законопроекту та домагатися змін, що відображають передову міжнародну практику. Будь-які зміни мають враховувати рекомендації Венеціанської комісії, які очікуються до кінця року", - йдеться у повідомленні.

В Atlantic Council вказали на ризик зближення президента з олігархом Ігорем Коломойським.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Західні дипломати і експерти заявили про ризики для свободи слова, оскільки закон обмежує право бізнесу володіти ЗМІ.

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Дмитро Разумков
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