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В закон про олігархів можуть внести зміни, - Малюська

Фото: мністр юстиції Денис Малюська ( Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Внесення змін до закону про деолігархізацію цілком можливе. Для цього спочатку потрібно дочекатися висновків Венеціанської комісії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, висновку Венеційської комісії щодо цього закону ще немає, його очікують отримати восени, але точну дату не називають.

На питання журналіста, чи доведеться найближчим часом вносити зміни в закон про олігархів міністр сказав: безумовно.

"Як я вже згадував, Європейська комісія сказала, що імплементувати закон треба з урахуванням висновків Венеційської комісії. Венеційська комісія жодного разу не давала пустий висновок по будь-якому закону, який надавався їй на оцінку. Вона завжди знаходила аспекти, які можна вдосконалити, чи факти, які їй видаються недоліками. Тобто точно там буде набір рекомендацій, які можна і варто буде враховувати в тому числі шляхом внесення змін у закон. Відповідно - так", - зазначив Малюська.

Нагадаємо, 23 вересня минулого року Верховна рада підтримала законопроект про олігархів.

Наприкінці червня поточного року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення про реєстр олігархів.

Додамо, нещодавно в РНБО назвали число осіб, які підпадають під деолігархізацію.

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Міністерство юстиції УкраїниДенис Малюськаолигарх