В закон про олігархів можуть внести зміни, - Малюська

За його словами, висновку Венеційської комісії щодо цього закону ще немає, його очікують отримати восени, але точну дату не називають.

На питання журналіста, чи доведеться найближчим часом вносити зміни в закон про олігархів міністр сказав: безумовно.

"Як я вже згадував, Європейська комісія сказала, що імплементувати закон треба з урахуванням висновків Венеційської комісії. Венеційська комісія жодного разу не давала пустий висновок по будь-якому закону, який надавався їй на оцінку. Вона завжди знаходила аспекти, які можна вдосконалити, чи факти, які їй видаються недоліками. Тобто точно там буде набір рекомендацій, які можна і варто буде враховувати в тому числі шляхом внесення змін у закон. Відповідно - так", - зазначив Малюська.

Нагадаємо, 23 вересня минулого року Верховна рада підтримала законопроект про олігархів.

Наприкінці червня поточного року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення про реєстр олігархів.

Додамо, нещодавно в РНБО назвали число осіб, які підпадають під деолігархізацію.

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