У "СН" повідомили, коли має розпочатися відбір нового директора НАБУ

Повноваження директора НАБУ Артема Ситника закінчуються 16 квітня наступного року. Але парламент ще навіть не прийняв зміни до законодавства, які дозволили б запустити конкурсний відбір нового глави відомства.

Заступник голови антикорупційного комітету ради Галина Янченко ("Слуга народу") сподівається, що конкурс з обрання нового глави відомства вдасться провести до завершення повноважень Ситника.

"Як показує практика, для проведення конкурсу, якщо він проходить вчасно і конструктивно, 3-4 місяці цілком достатньо. Враховуючи це, на мою думку, нам дійсно треба вже починати підготовку до конкурсу, але якщо конкурс почнеться не пізніше січня наступного року, то це буде нормально. Тоді вдасться вкластися в окреслені терміни", - пояснила вона.