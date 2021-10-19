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У "СН" повідомили, коли має розпочатися відбір нового директора НАБУ

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 12:00
У "СН" повідомили, коли має розпочатися відбір нового директора НАБУ Фото: директор НАБУ Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Повноваження директора НАБУ Артема Ситника закінчуються 16 квітня наступного року. Але парламент ще навіть не прийняв зміни до законодавства, які дозволили б запустити конкурсний відбір нового глави відомства.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні".

Заступник голови антикорупційного комітету ради Галина Янченко ("Слуга народу") сподівається, що конкурс з обрання нового глави відомства вдасться провести до завершення повноважень Ситника.

"Як показує практика, для проведення конкурсу, якщо він проходить вчасно і конструктивно, 3-4 місяці цілком достатньо. Враховуючи це, на мою думку, нам дійсно треба вже починати підготовку до конкурсу, але якщо конкурс почнеться не пізніше січня наступного року, то це буде нормально. Тоді вдасться вкластися в окреслені терміни", - пояснила вона.

Нагадаємо, Артема Ситника можуть звільнити. Керівництво бюро може змінитися в рамках приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції.

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Артем Сытник НАБУ
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