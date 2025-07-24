Закон о НАБУ и САП: Бессмертный предупредил о рисках для евроинтеграции Украины

"Реакция союзников имеет несколько четко определенных параметров. Первое - это констатация, что это произошло. Второе - это оценка. Четко сказано, что это будет иметь негативные последствия на пути к вступлению Украины в ЕС", - отметил он.

По словам Бессмертного, в ЕС уже ведутся технические дискуссии относительно переговорных кластеров для Украины, несмотря на официальное возражение Венгрии. Он также напомнил о заявлениях отдельных европейских лидеров по ситуации, в частности министра иностранных дел Франции Барно, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и новой руководительницы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Они четко говорят о том, что это неверный шаг, что это шаг, который несет вред", - подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что критика западных партнеров не будет касаться прямых поставок вооружения, но может коснуться сотрудничества в инвестиционных и совместных производственных проектах.

"Давайте поставим сразу за рамку помощь оружием, боеприпасами, системами ПРО, ПВО, компонентами техническими и так далее. Здесь вещи, которые спланированы, законтрактованы - это не тема, которая будет дискутироваться. Совместное производство, инвестиционные проекты с Европейским Союзом - здесь будут дискуссии", - заявил он.

По мнению Бессмертного, Украина должна срочно сформулировать системный ответ, в частности в форме плана завершения реформ в сфере прокуратуры и антикоррупционных органов.

"Надо завершать реформирование Генеральной прокуратуры. И четко определить ее место - где она должна быть. В системе исполнительной власти или в системе судов? Второе - надо определить роль САПа, НАБУ, НАПК. Почему там проблема? И об этом говорили, когда начинался этот процесс", - отметил он.

Также, по словам дипломата, корень кризиса - в отсутствии четкой модели политической системы.

"Мы зададимся вопросом: а в принципе в Украине какая политическая система, а есть ли она как таковая? Есть ли то, что указано в Конституции как основа политической системы - многопартийность? И мы упремся в то, что в настоящее время, к сожалению, так сложилось, что в Украине разрушена политическая система как таковая", - подчеркнул Бессмертный.

Он призвал к глубоким изменениям, которые могут стать точкой перезапуска украинской государственности.

"Чтобы так глубоко ответить на этот вопрос, речь идет о необходимости перезапуска государства. И это очень серьезная вещь, где должна говориться речь о модели государства", - подытожил историк.