Закон про меценатство в спорті сьогодні частково набравчинності: що він передбачає
Закон про меценатську діяльність у сфері фізичної культури і спорту сьогодні частково набрав чинності. Повністю документ набере чинності через місяць.
Закон сьогодні опублікували у виданні "Голос України".
Чинності набрали норми, які доручають уряду протягом одного місяця з дня опублікування закону:
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із документом,
- прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень ЗУ, та ввести їх у дію одночасно з цим законом.
Документ враховує європейську практику підтримки спорту з боку представників бізнесу та специфіку вітчизняного законодавства.
Він визначає поняття "меценатська діяльність у сфері фізичної культури і спорту" та "меценатська допомога". У законі прописані напрямки і види такої діяльності.
А саме, це забезпечення матеріально-технічних умов для розвитку фізичної культури і спорту, матеріальна та інша допомога спортсменам, сприяння у підготовці до Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор та участі в них.
Меценатська діяльність відбуватиметься на підставі письмового договору між меценатом і бенефіціаром або одержувачем меценатської допомоги в інтересах бенефіціара. Документ визначив, що меценат, одержувач і бенефіціар меценатської допомоги не можуть бути пов'язаними особами.
В законі вказані шляхи державної підтримки меценатської діяльності в спорті. Зокрема, це нагородження меценатів державними нагородами та почесними знаками, сприяння увічнення імені мецената на будинках і спортивних об'єктах, надання пільг меценатам, підтримка організаційних та інформаційних заходів, що стосуються популяризації меценатської діяльності.
Нагадаємо, вчора глава держави підписав цей проект закону.
Як писало РБК-Україна, комітет з питань молоді та спорту пропонує ВР прийняти в цілому законопроект про створення Національної лабораторії антидопінгового контролю. Це передбачає законопроект №5640.