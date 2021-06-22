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В Україні можуть створити Нацлабораторію антидопінгового контролю: комітет ВР підтримав закон

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Україна, Вівторок 22 червня 2021 11:41
В Україні можуть створити Нацлабораторію антидопінгового контролю: комітет ВР підтримав закон Фото: Раді рекомендують створити в Україні Нацлабораторію антидопінгового контролю (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет з питань молоді і спорту пропонує Верховній раді прийняти в цілому законопроект про створення Національної лабораторії антидопінгового контролю. Це передбачає законопроект №5640.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Закон передбачає, що Міністерство молоді та спорту створить державну установу "Національна лабораторія антидопінгового контролю".

Документ визначає основні завдання нацлабораторії, порядок утворення та діяльності Наглядової ради лабораторії.

"Комітет прийняв рішення: рекомендувати Верховній раді в першому читанні прийняти проект закону (реєстр. №5640) за основу та в цілому з урахуванням пропозиції комітету щодо набрання чинності документом з дня, наступного за днем його опублікування", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Рада раніше підтримала за основу законопроект №5099, який також передбачає утворення такої лабораторії.

Як писало РБК-Україна, минулого року українська бігунка Наталія Кроль здала позитивну допінг-пробу. В організмі спортсменки знайшли заборонену речовину гідрохлортіазид.

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