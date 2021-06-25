Закон о меценатстве в спорте сегодня частично вступил в силу: что он предусматривает
Закон о меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта сегодня частично вступил в силу. Полностью документ вступит в силу спустя месяц.
Закон сегодня опубликовали в издании "Голос Украины".
В силу вступили нормы, которые поручают правительству в течение одного месяца со дня опубликования закона:
- привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с документом,
- принять нормативно-правовые акты, необходимые для реализации положений ЗУ, и ввести их в действие одновременно с этим законом.
Документ учитывает европейскую практику поддержки спорта со стороны представителей бизнеса и специфику отечественного законодательства.
Он определяет понятия "меценатская деятельность в сфере физической культуры и спорта" и "меценатская помощь". В законе прописаны направления и виды такой деятельности.
А именно, это обеспечение материально-технических условий для развития физической культуры и спорта, материальная и иная помощь спортсменам, содействие в подготовке к Олимпийским, Паралимпийских и Дефлимпийским играм и участию в них.
Меценатская деятельность будет происходить на основании письменного договора между меценатом и бенефициаром или получателем меценатской помощи в интересах бенефициара. Документ определилил, что меценат, получатель и бенефициар меценатской помощи не могут быть связанными лицами.
В законе указаны пути государственной поддержки меценатской деятельности в спорте. В частности, это награждение меценатов государственными наградами и почетными знаками, содействие увековечению имени мецената на домах и спортивных объектах, предоставление льгот меценатам, поддержка организационных и информационных мероприятий, касающихся популяризации меценатской деятельности.
Напомним, вчера глава государства подписал данный проект закона.
Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам молодежи и спорта предлагает ВР принять в целом законопроект о создании Национальной лаборатории антидопингового контроля. Это предусматривает законопроект №5640.