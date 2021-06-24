Зеленський підписав закон про меценатство в спорті

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України про меценатську діяльність у сфері фізичної культури і спорту" № 1520-ІХ.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Зазначається, що "закон враховує європейську практику підтримки спорту з боку представників бізнесу та специфіку вітчизняного законодавства".

Зокрема, закон містить визначення понять "меценатська діяльність у сфері фізичної культури і спорту" та "меценатська допомога", а також визначає напрями та види такої діяльності.

Це забезпечення матеріально-технічних умов для розвитку фізичної культури і спорту, матеріальна та інша допомога спортсменам, сприяння в підготовці до Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор та участі в них та ін.

Згідно з документом, меценатська діяльність у сфері фізичної культури і спорту здійснюється на підставі письмового договору між меценатом і бенефіціаром або одержувачем меценатської допомоги в інтересах бенефіціара. При цьому меценат, одержувач і бенефіціар меценатської допомоги не можуть бути пов'язаними особами.

Крім того, закон визначає шляхи державної підтримки меценатської діяльності у сфері фізичної культури та спорту.

Зокрема, це нагородження меценатів державними нагородами та почесними знаками, сприяння увічненню імені мецената на будинках та спортивних об'єктах, надання пільг меценатам, підтримка організаційних та інформаційних заходів, що стосуються популяризації меценатської діяльності тощо, зазначили в ОП.

Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.