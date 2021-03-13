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Законопроект про місцевий референдум може бути готовий наступного тижня, - Стефанчук

Новость на русском → Київ, Субота 13 березня 2021 13:59
Законопроект про місцевий референдум може бути готовий наступного тижня, - Стефанчук Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Робоча група Верховної ради планує наступного тижня закінчити роботу над текстом законопроекту про місцевий референдум. Про це повідомив перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук на з'їзді партії "Слуга народу".

Він транслювався на Youtube.

Законопроект буде представлений на сайті Верховної ради для національного обговорення.

"Під егідою президента України ми готові об'їхати всіма територіальними громадами або в переважній більшості, поспілкуватися з людьми на місцях, представити своє бачення місцевого референдуму, і вийти на фінальну крапку, яка дасть можливість сказати, що пряма демократія в Україні існує", - заявив Стефанчук.

Стефанчук також анонсував програму, яка буде показувати в режимі онлайн виконання обіцянок партії "Слуга народу".

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявив про необхідність в Україні місцевих референдумів. Глава держави доручив Верховній раді розробити і прийняти відповідний закон.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку лютого у ВР представили концепцію закону про місцевий референдум.

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