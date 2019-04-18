ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

КСУ відклав розгляд закону "Про очищення влади"

Новини » Політика    18.04.2019 - 12:23
КСУ відклав розгляд закону "Про очищення влади"
Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Питання зняли з розгляду на невизначений строк

Конституційний суд України сьогодні, 18 квітня, відклав розгляд питання щодо закону "Про очищення влади". Про це в коментарі РБК-Україна повідомило джерело у Конституційному суді.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Великої палати у четвер.

"Так, сьогодні взагалі зняли з розгляду це питання на невизначений строк", - сказав співрозмовник.

На питання про те, з якої причини закон зняли з розгляду, джерело не відповіло.

Так, Конституційний суд України мав перевірити  закон "Про очищення влади" на відповідність конституційним нормам.

Новина доповнюється

КСУ оприлюднив висновок про перейменування Дніпропетровської області КСУ не проти перейменування Дніпропетровської області в Січеславську, - джерело
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Конституционный суд УкраиныочищениеЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся