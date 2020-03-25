У Раді з'явився текст першого законопроекту Кабміну Шмигаля

Зараз проект закону опрацьовується у комітеті

У Верховній раді України з'явився текст урядового законопроекту №3254 "Про внесення зміни до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців". Про це свідчать дані на сайті ВР.

Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

Підкреслимо, згідно з даними на сайті ВР, цей законопроект є першим зареєстрованим проектом Кабміну під головуванням Дениса Шмигаля.

"Дозволити Міністерству оборони та Міністерству внутрішніх справ у 2020 році для забезпечення безперебійності процесу харчування особового складу Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів продовжити до 31 грудня 2020 року у межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ строк дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2019 році", - вказано у тексті законопроекту.

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, відповідний законопроект Кабміну був зареєстрований у парламенті у понеділок, 23 березня.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку березня Шмигаль анонсував, що уряд планує внести невідкладні зміни до державного бюджету України. "Будемо пропонувати зміни до бюджету для того, щоб виконати соціальні зобов'язання", - підкреслював прем'єр.