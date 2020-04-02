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Опубліковані зміни до бюджету щодо харчування військових

Новини » Політика     02.04.2020 - 11:57
Опубліковані зміни до бюджету щодо харчування військових
Ілюстративне фото (УНІАН)

Закон набере чинності у п'ятницю, 3 квітня

У четвер, 2 квітня, закон "Про внесення зміни до ЗУ "Про державний бюджет України на 2020 рік" про безперервне забезпечення харчування військовослужбовців" був оприлюднений у виданні "Голос України". Про це свідчать публікація документа в газеті.

Він набуде чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Законом передбачається дозволити Міністерству оборони і Міністерству внутрішніх справ у 2020 році для забезпечення безперебійності процесу харчування особового складу Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів продовжити до 31 грудня 2020 року в межах відповідних бюджетних асигнувань Міноборони і МВС термін дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли в 2019 році.

Нагадаємо, 30 березня народні депутати підтримали за основу та в цілому урядовий законопроект №3254 "Про внесення зміни до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" про безперервне забезпечення харчування військовослужбовців". За нього проголосували 302 парламентарії. У середу, 1 квітня, проект закону підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, цей законопроект є першим зареєстрованим проектом Кабміну під головуванням Дениса Шмигаля.

Так, на початку березня Шмигаль анонсував, що уряд планує внести невідкладні зміни до державного бюджету України.

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