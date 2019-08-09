Закон про імпічмент президента внесуть на розгляд Ради одним із перших, - Стефанчук

Одним з перших законів, якій внесуть на розгляд Верховної ради 9 скликання, буде законопроект про імпічмент президента. Про це заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, він сподівається, що цей законопроект буде ухвалений.

"Закон про імпічмент президента буде одним з перших законів, який, я сподіваюсь, буде проголосований у цій Раді", - заявив Стефанчук.

Також він відзначив, що вже напрацьовано план законопроектних робіт.

"Впродовж всього цього періоду, ми напрацювали план законопроектних робіт. Безперечно, туди ввійшли ті законопроекти, які президент пообіцяв, які були проігноровані всім попереднім складом ВР. Окрім того, ми бачимо цілу низку законопроектів, які передуйть нам від ВР попереднього скликання", - заявив він.

Крім того, Стефанчук зазначив, що був підготовлений блок законопроектів для зміни Конституції України.

"Далі ми визначили великий блок законопроектів, який буде стосуватись змін до Конституції України. Окрім цього, у нас великий блок законопроектів, який стосується регламентних процедур в парламенті. Ми зробимо все, щоб в парламенті більше не було депутатського спаму, затягувань. Ми прискоримо максимально ідентифікацію депутатів і аналогічно відповідальність депутата за кнопкодавство. Внесення змін до Конституції, щоб це було безумовна підстава для припинення його депутатських повноважень", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, у Верховній раді дев'ятого скликання пропонують скоротити кількість комітетів з 27 до 22.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в ході засідання група обраних нардепів визначилася з датою проведення першого засідання Ради 9 скликання. Так, обговорювалися чотири дати: 20,27 і 29 серпня, а також 3 вересня. Під час обговорення було вирішено провести урочисте засідання нової Ради 29 серпня.