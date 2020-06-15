"Слуга народу" сьогодні проведе засідання фракції: що розглянуть

Фото: Олена Мошенець (Віталій Носач/РБК-Україна)

Фракція також розгляне доопрацьовану програму діяльності Кабміну

Парламентська фракція "Слуга народу" у понеділок проведе засідання ввечері. На ньому планується розглянути кілька законопроектів та доопрацьовану програму діяльності Кабінету міністрів.

Про це заявила народний депутат від СН Олена Мошенець в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У нас сьогодні буде фракція ввечері. І серед цих питань буде також програма діяльності уряду. Я думаю, що сьогодні ввечері ми зрозуміємо, які настрої у депутатів, і як кожен з комітетів оцінює результат тієї роботи, який був напрацьований (Кабміном, - ред.) разом з парламентом", - зазначила парламентар.

За її словами, на фракції розглянуть і кілька закопроектів.

"Також будемо говорити і про закон про народовладдя, і азартні ігри, думаю, будемо обговорювати", - сказала депутат.

Нагадаємо, уряд сьогодні опублікував доопрацьовану програму своєї діяльності: у новому проекті розписані пріоритети і завдання для кожного міністерства.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада 18 червня розгляне Програму діяльності Кабінету міністрів.

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Автор: Юлия Струк