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НАЗК виявило корупційні ризики в законопроекті про гральний бізнес

Новини » Політика     17.06.2020 - 18:11
НАЗК виявило корупційні ризики в законопроекті про гральний бізнес
Фото: НАПК (nazk.gov.ua)

Законопроект може призвести до багатомільйонних збитків

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело антикорупційну експертизу законопроекту "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор". Згідно з висновками даний законопроект містить ряд корупційних ризиків.

Про це повідомили у прес-службі НАЗК.

Серед корупційних чинників експерти НАЗК відзначають:

  • невизначеність процедури внесення плати й одержання ліцензії;
  • винесення рішення на свій розсуд (дискреція) уповноваженим органом в частині визначення переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють сертифікацію;
  • встановлення обов'язковості сертифікації грального обладнання на відповідність встановленим технічним вимогам без чіткого переліку такого обладнання, що взагалі не є предметом регулювання цього законопроекту;
  • введення нових дозволів без внесення змін до закону "Про перелік дозвільних документів у сфері господарської діяльності";
  • підстави для отримання та анулювання ліцензії не узгоджуються з законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

"Якщо законопроект буде проголосований без змін, це може призвести до створення численних корупційних ризиків і нанести багатомільйонні збитки державі", - зазначили в НАЗК.

Відповідні висновки будуть направлені у Верховну раду.

Раніше РБК-Україна писало, що парламент може прийняти закон про гральний бізнес у другому читанні вже в четвер, 18 червня.

При цьому голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев зазначив, що розгляд законопроекту можуть перенести, якщо НАЗК оперативно не надасть свій висновок.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України игорный бизнесНАПКЗакон
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