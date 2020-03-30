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Закон про банки рятує Україну від дефолту, - Порошенко

Новини » Політика     30.03.2020 - 21:02
Закон про банки рятує Україну від дефолту, - Порошенко
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко закликав інші фракції проголосувати за закон у другому читанні 

"Європейська солідарність" голосувала за законопроект №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" в першому читанні, оскільки закон необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) й врятує Україну від дефолту. Про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"В опозиції завжди є велика кількість питань до законопроектів влади. Але я хотів би, щоб всі чітко розуміли, що поставлено на карту. На карту поставлено дефолт України. Як ми до цього прийшли - це питання третє. Але дефолт - це інфляція, це знецінення національних грошей, інший курс національної валюти, різкий ріст безробіття, дестабілізація банківської системи. І заплатить за все це український народ. Найменш захищені верстви населення. Лише для того, щоб одному олігарху зберегти банк або повернути банк", - сказав Порошенко.

Порошенко закликав інші фракції парламенту проголосувати за цей документу другому читанні, щоб вберегти Україну від дефолту.

Нагадаємо, раніше комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Раді прийняти законопроект №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" за основу в першому читанні.

Як писало РБК-Україна, 24 березня Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради проект закону №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Додамо також, глава держави Володимир Зеленський заявив, що без отримання допомоги від міжнародних партнерів Україні загрожує падіння економіки і дефолт. За його словами, після схвалення Верховною радою двох законів, один з яких - закон про банки, Україна отримає підтримку міжнародних фінансових партнерів в розмірі не менше 10 млрд доларів.

Рада прийняла за основу закон про банки, необхідний для співпраці з МВФ Зеленський назвав дві умови отримання збільшеної допомоги від МВФ
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