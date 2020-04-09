Рада не розгляне закон про банки на найближчому засіданні у понеділок

Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)

Величезна кількість правок до проекту викликана бажанням затягнути його розгляд

Рада не розгляне банківський законопроект на найближчому засіданні в понеделник. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гра в правки: як Рада намагається розблокувати транш МВФ і хто цьому заважає".

Зокрема, голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев в коментарі РБК-Україна зазначив, що таке величезна кількість правок до проекту дійсно викликана бажанням затягнути його розгляд.

"Законопроект неоднозначний і до нього в будь-якому випадку було б багато правок. До кінця цього тижня буде тільки готуватися таблиця правок. Про варіант групування ми ще говоримо", - сказав Гетманцев.

Разом з тим, він не зміг відповісти, коли законопроект потрапить до зали, уточнивши лише, що це точно не станеться в наступний понеділок.

Нагадаємо, у фракції "Слуга народу" хочуть згрупувати 16 тисяч поправок у законопроект про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Зазначимо, в законопроект про банках 2571-д до другого читання подали понад 16 тисяч правок.