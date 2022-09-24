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"Призывают по ошибке". Губернаторы в России критикуют мобилизацию

Фото: губернаторы в России критикуют мобилизацию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России уже несколько губернаторов раскритиковали мобилизацию, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным, из-за того, что многих мужчин начали призывать "по ошибке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.

По информации российского издания, глава Якутии Айсен Николаев стал первым губернатором, который раскритиковал мобилизацию из-за призыва граждан, которые не подходят под критерии Минобороны РФ. Такую же позицию высказал и губернатор Магаданской области Сергей Носов.

В Meduza отмечают, что теперь глава Владимирской области Александр Авдеев также упомянул о том, что военкоматы мобилизовали некоторых россиян "по ошибке". Но теперь они должны вернуться домой и работа над этим уже начата.

Напомним, ранее стало известно, что, по информации росСМИ, в деревне Тюменево (Кемеровская область РФ) была мобилизована вся мужская часть населения.

Также мы писали, что сегодня, 24 сентября, в России возобновились акции протеста против мобилизации.

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