"Призывают по ошибке". Губернаторы в России критикуют мобилизацию

В России уже несколько губернаторов раскритиковали мобилизацию, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным, из-за того, что многих мужчин начали призывать "по ошибке".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.
По информации российского издания, глава Якутии Айсен Николаев стал первым губернатором, который раскритиковал мобилизацию из-за призыва граждан, которые не подходят под критерии Минобороны РФ. Такую же позицию высказал и губернатор Магаданской области Сергей Носов.
В Meduza отмечают, что теперь глава Владимирской области Александр Авдеев также упомянул о том, что военкоматы мобилизовали некоторых россиян "по ошибке". Но теперь они должны вернуться домой и работа над этим уже начата.
Напомним, ранее стало известно, что, по информации росСМИ, в деревне Тюменево (Кемеровская область РФ) была мобилизована вся мужская часть населения.
Также мы писали, что сегодня, 24 сентября, в России возобновились акции протеста против мобилизации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.