Призывал свергать "фашистскую" власть. Жителя Донецкой области отправили в тюрьму

В суде доказано, что 49-летний житель Донецкой области с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поддержал действия страны-агрессора.

Что именно делал мужчина

Он неоднократно размещал на собственной странице в социальной сети антиукраинские публикации и признавал правомерной так называемую "спецоперацию", возвеличивал российских военных.

"Осужденный призвал украинцев присоединиться к России, освободившись силовым путем от "преступной власти и фашистов". Захваченные оккупантами города он называл освобожденными и превозносил погибших российских военных как героев, которых "Новороссия будет помнить" за защиту народа от "нацистской хунты", - говорится в сообщении.

В декабре 2022 года его задержали сотрудники СБУ. По ходатайству прокуроров суд взял его под стражу.

Какое наказание получил житель Донецкой области

Суд вынес мужчине обвинительный приговор за:

Призывы к насильственному свержению конституционного строя;

Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

Распространение материалов с признанием правомерной вооруженной злости РФ и глорификацию её участников.

Ему назначено наказание - 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Коллаборанты в Донецкой области

С самого начала вторжения правоохранители выявляют жителей Украины, которые поддерживают действия армии РФ и подстрекают других людей помогать оккупантам. В частности СБУ и прокуратура находит коллаборантов в Донецкой области. Многие из них уже получили наказание за свою преступную деятельность.