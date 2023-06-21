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Закликав скидати "фашистську" владу. Жителя Донецької області відправили до в'язниці

Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Донецької області підтримував вторгнення РФ і закликав людей до повалення "фашистської" влади. Його відправили до в'язниці на 7 років за колабораційну діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

В суді доведено, що 49-річний житель Донецької області з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підтримав дії країни-агресора.

Що саме робив чоловік

Він неодноразово розміщував на власній сторінці у соціальній мережі антиукраїнські публікації та визнавав правомірною так звану "спецоперацію", возвеличував російських військових.

"Засуджений закликав українців приєднатися до Росії, звільнившись силовим шляхом від "злочинної влади і фашистів". Захоплені окупантами міста він називав визволеними та возвеличував загиблих російських військових як героїв, яких "Новоросія буде пам’ятати" за захист народу від "нацистської хунти", - йдеться у повідомленні.

У грудні 2022 року його затримали співробітники СБУ. За клопотанням прокурорів суд взяв його під варту.

Яке покарання отримав житель Донецької області

Суд ухвалив чоловіку обвинувальний вирок за:

  • Заклики до насильницького повалення конституційного ладу;
  • Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • Поширення матеріалів із визнанням правомірною збройної агресії РФ та глорифікацію її учасників.

Йому призначено покарання - 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Колаборанти в Донецькій області

Від самого початку вторгнення правоохоронці виявляють жителів України, які підтримують дії армії РФ і підбурюють інших людей допомагати окупантам. Зокрема СБУ та прокуратура знаходить колаборантів у Донецькій області. Багато з них уже отримали покарання за свою злочинну діяльність.

Нагадаємо, що жителька Донецької області передавала росіянам інформацію про позиції ЗСУ в регіоні. Її засудили до 5 років тюрми.

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