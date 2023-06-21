Призывал свергать "фашистскую" власть. Жителя Донецкой области отправили в тюрьму
Житель Донецкой области поддерживал вторжение РФ и призывал людей к свержению "фашистской" власти. Его отправили в тюрьму на 7 лет за коллаборационную деятельность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
В суде доказано, что 49-летний житель Донецкой области с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поддержал действия страны-агрессора.
Что именно делал мужчина
Он неоднократно размещал на собственной странице в социальной сети антиукраинские публикации и признавал правомерной так называемую "спецоперацию", возвеличивал российских военных.
"Осужденный призвал украинцев присоединиться к России, освободившись силовым путем от "преступной власти и фашистов". Захваченные оккупантами города он называл освобожденными и превозносил погибших российских военных как героев, которых "Новороссия будет помнить" за защиту народа от "нацистской хунты", - говорится в сообщении.
В декабре 2022 года его задержали сотрудники СБУ. По ходатайству прокуроров суд взял его под стражу.
Какое наказание получил житель Донецкой области
Суд вынес мужчине обвинительный приговор за:
- Призывы к насильственному свержению конституционного строя;
- Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- Распространение материалов с признанием правомерной вооруженной злости РФ и глорификацию её участников.
Ему назначено наказание - 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Коллаборанты в Донецкой области
С самого начала вторжения правоохранители выявляют жителей Украины, которые поддерживают действия армии РФ и подстрекают других людей помогать оккупантам. В частности СБУ и прокуратура находит коллаборантов в Донецкой области. Многие из них уже получили наказание за свою преступную деятельность.
Напомним, что жительница Донецкой области передавала россиянам информацию о позициях ВСУ в регионе. Ее приговорили к 5 годам тюрьмы.
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