ua ru
Ср, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Закликав скидати "фашистську" владу. Жителя Донецької області відправили до в'язниці

Новость на русском →
Донецька область, Середа 21 червня 2023 15:17
Закликав скидати "фашистську" владу. Жителя Донецької області відправили до в'язниці Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Донецької області підтримував вторгнення РФ і закликав людей до повалення "фашистської" влади. Його відправили до в'язниці на 7 років за колабораційну діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

В суді доведено, що 49-річний житель Донецької області з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підтримав дії країни-агресора.

Що саме робив чоловік

Він неодноразово розміщував на власній сторінці у соціальній мережі антиукраїнські публікації та визнавав правомірною так звану "спецоперацію", возвеличував російських військових.

"Засуджений закликав українців приєднатися до Росії, звільнившись силовим шляхом від "злочинної влади і фашистів". Захоплені окупантами міста він називав визволеними та возвеличував загиблих російських військових як героїв, яких "Новоросія буде пам’ятати" за захист народу від "нацистської хунти", - йдеться у повідомленні.

У грудні 2022 року його затримали співробітники СБУ. За клопотанням прокурорів суд взяв його під варту.

Яке покарання отримав житель Донецької області

Суд ухвалив чоловіку обвинувальний вирок за:

  • Заклики до насильницького повалення конституційного ладу;
  • Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • Поширення матеріалів із визнанням правомірною збройної агресії РФ та глорифікацію її учасників.

Йому призначено покарання - 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Колаборанти в Донецькій області

Від самого початку вторгнення правоохоронці виявляють жителів України, які підтримують дії армії РФ і підбурюють інших людей допомагати окупантам. Зокрема СБУ та прокуратура знаходить колаборантів у Донецькій області. Багато з них уже отримали покарання за свою злочинну діяльність.

Нагадаємо, що жителька Донецької області передавала росіянам інформацію про позиції ЗСУ в регіоні. Її засудили до 5 років тюрми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Івано-Франківськ Донбас Донецька область Війна в Україні
NEWS
Буданов заперечив можливість ядерного удару РФ: ідіотів там не так багато
Буданов заперечив можливість ядерного удару РФ: ідіотів там не так багато
DAILY
Кандидат на захист. Чому Україні не було місця в НАТО і що змінила війна з Росією
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч Кандидат на захист. Чому Україні не було місця в НАТО і що змінила війна з Росією