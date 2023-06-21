Закликав скидати "фашистську" владу. Жителя Донецької області відправили до в'язниці
Житель Донецької області підтримував вторгнення РФ і закликав людей до повалення "фашистської" влади. Його відправили до в'язниці на 7 років за колабораційну діяльність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
В суді доведено, що 49-річний житель Донецької області з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підтримав дії країни-агресора.
Що саме робив чоловік
Він неодноразово розміщував на власній сторінці у соціальній мережі антиукраїнські публікації та визнавав правомірною так звану "спецоперацію", возвеличував російських військових.
"Засуджений закликав українців приєднатися до Росії, звільнившись силовим шляхом від "злочинної влади і фашистів". Захоплені окупантами міста він називав визволеними та возвеличував загиблих російських військових як героїв, яких "Новоросія буде пам’ятати" за захист народу від "нацистської хунти", - йдеться у повідомленні.
У грудні 2022 року його затримали співробітники СБУ. За клопотанням прокурорів суд взяв його під варту.
Яке покарання отримав житель Донецької області
Суд ухвалив чоловіку обвинувальний вирок за:
- Заклики до насильницького повалення конституційного ладу;
- Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
- Поширення матеріалів із визнанням правомірною збройної агресії РФ та глорифікацію її учасників.
Йому призначено покарання - 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Колаборанти в Донецькій області
Від самого початку вторгнення правоохоронці виявляють жителів України, які підтримують дії армії РФ і підбурюють інших людей допомагати окупантам. Зокрема СБУ та прокуратура знаходить колаборантів у Донецькій області. Багато з них уже отримали покарання за свою злочинну діяльність.
Нагадаємо, що жителька Донецької області передавала росіянам інформацію про позиції ЗСУ в регіоні. Її засудили до 5 років тюрми.
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