Призывал сопротивляться мобилизации. Бывшему журналисту грозит до восьми лет тюрьмы

Как выяснили правоохранители, подозреваемые на своих страницах в соцсетях, а также в Telegram-канале и YouTube-канале распространяли информацию, которая направлена на препятствование деятельности ВСУ.

В частности, лингвистическая экспертиза обнаружила, что в публикациях на страницах бывшего журналиста содержатся призыв к мужчинам начать сопротивление, в том числе силовое, военным и правоохранителям во время мобилизации.

"Блогер и его сообщники всячески дискредитировали мобилизацию, работников ТЦК, полиции, а также мобилизованных мужчин. В настоящее время четырем лицам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании мер пресечения", - отметили в прокуратуре.

Теперь мужчинам грозит до восьми лет тюрьмы.