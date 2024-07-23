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Закликав чинити опір мобілізації. Колишньому журналісту загрожує до восьми років ув'язнення

Ілюстративне фото: в Україні затримали колишнього журналіста, який закликав чинити опір мобілізації (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Колишньому тележурналісту, який називає себе блогером, і трьом його спільникам повідомили про підозру. Вони закликали українців чинити опір мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як з'ясували правоохоронці, підозрювані на своїх сторінках у соцмережах, а також у Telegram-каналі та YouTube-каналі поширювали інформацію, яка спрямована на перешкоджання діяльності ЗСУ.

Зокрема, лінгвістична експертиза виявила, що в публікаціях на сторінках колишнього журналіста є заклик до чоловіків почати опір, у тому числі силовий, військовим та правоохоронцям під час мобілізації.

"Блогер та його спільники всіляко дискредитували мобілізацію, працівників ТЦК, поліції, а також мобілізованих чоловіків. Наразі чотирьом особам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів", - зазначили в прокуратурі.

Тепер чоловікам загрожує до восьми років ув'язнення.

 

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що мобілізацію в Україні оголосили ще з початку повномасштабного вторгнення росіян.

При цьому сьогодні, 23 липня, Рада вирішила продовжити її ще на 90 днів. Відповідну ініціативу вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський.

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