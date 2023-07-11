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Призвали не выходить на улицу. Жителей Херсона предупредили об обстреле вокзала

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Херсон, Вторник 11 июля 2023 12:30
Призвали не выходить на улицу. Жителей Херсона предупредили об обстреле вокзала Фото: Россия готовит обстрел железнодорожного вокзала Херсона в ближайшие часы 11 июля (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты в ближайшие часы могут осуществить обстрел железнодорожного вокзала Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"Херсон, в ближайшие часы вероятны российские обстрелы железнодорожного вокзала", - рассказал он.

По его словам, по этой причине не стоит выходить на улицу без надобности.

Обстрелы Херсона

Херсон был освобожден от оккупантов в ноябре 2022 года. При этом российские войска постоянно обстреливают город из артиллерии и танков. В частности, ранее РФ уже атаковала железнодорожный вокзал. Так, в начале мая во время обстрела Херсона, когда также пострадал и железнодорожный вокзал, один человек погиб, 6 пострадали.

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